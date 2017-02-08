08.02.2017 16:51:49

Çankırı'da kaçak lüks araç yakalandı

Çankırı'da Gürcistan'dan yasa dışı yollarla yurda sokulduğu tespit edilen lüks araç yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çankırı'da Gürcistan'dan yasa dışı yollarla yurda sokulduğu tespit edilen lüks araç yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atkaracalar ilçe girişi D-100 karayolu üzerinde lüks bir aracı durdurdu. Piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan aracın Gürcistan'dan yasa dışı yollarla yurda sokulduğu tespit edildi.Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere lüks araca el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.