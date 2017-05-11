11.05.2017 22:38:53
Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındıÇankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.
Çankırı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.