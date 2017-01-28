28.01.2017 22:12:35

Çankırı'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Çankırı'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Şabanözü-Çubuk yolunda seyir halinde olan Necmettin B. idaresindeki 06 AE 9828 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Volkan Ambarcı yönetimindeki 06 ADB 991 plakalı otomobille çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan Yağmur Çatar (14) ile Sıddık ve Hüseyin Ambarcı hayatını kaybetti.Yaralı 3 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Mehmet Türk/İHA)