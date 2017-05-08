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'Çankaya tarihine sahip çıkıyor'
09.05.2017 12:55:20

'Çankaya tarihine sahip çıkıyor'

Çankaya Belediyesi, modern yüzüyle 'başkentin başkenti' olan ilçenin, Cumhuriyetin kuruluşundaki tarihi tanıklığının ele alınacağı 'Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor' adlı bir çalıştay düzenliyor. Tarihi Kentler Birliğinin aktif üyelerinden olan Çankaya Belediyesi ve Başkan Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştay, kentleşme ve tarih alanlarında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi, modern yüzüyle "başkentin başkenti" olan ilçenin, Cumhuriyetin kuruluşundaki tarihi tanıklığının ele alınacağı "Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor" adlı bir çalıştay düzenliyor. Tarihi Kentler Birliğinin aktif üyelerinden olan Çankaya Belediyesi ve Başkan Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştay, kentleşme ve tarih alanlarında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek.

Cumhuriyetin kurucu mekanı olan Çankaya, modern yüzü kadar tarihi değerini de ortaya çıkaracak bir kent tarihi çalıştayı düzenliyor. Tarihi Kentler Birliğinin aktif üyelerinden Çankaya Belediyesinin, Tarihi Kentler Projesi çalışmaları çerçevesinde düzenlediği "Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor" temalı çalıştaya Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. İnci Aslanoğlu gibi Türkiye'de kentleşme konularında duayen ve kaynak kabul edilen isimler katılıyor.

Ankara Üniversitesi Ankara Araştırmaları Merkezi, Ankara Kulübü Derneği, TMMOB'a bağlı odalar, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi gibi sivil toplum örgütlerinin de katılacağı çalıştay, 12 Mayıs günü saat 13:30'da, Çankaya'nın sembol yapılarından Abidinpaşa Köşkü'nde düzenlenecek. Çalıştayı izlemek isteyen Ankaralılar için, aynı gün saat 13.00'de Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası karşısından Abidin Paşa Köşkü'ne servis araçları kaldırılacak.

Taşdelen: "Çankaya'nın önemi tarihinde yatıyor"

Çalıştayla ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'nın başkentlik kavramı içerisinde Cumhuriyetin temsil mekanlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Cumhuriyet değerlerinin ifade edildiği mimari eserler, anıtlar, Ulus'tan başlayarak Çankaya köşküne kadar uzanır. Atatürk Bulvarı üzerinde kuruluş ideolojisini okuduğumuz yapılı çevre ile birlikte Çankaya, taşıdığı Cumhuriyet tarihi potansiyeli, doğal varlıkları ile Başkentin şekillenmesinin en önemli kaynağıdır" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 2007 yılından beri Tarihi Kentler Birliğine üye olduğunu hatırlatan Taşdelen, "Belediyemizin, Tarihi Kentler Birliğine üyelik sürecinde, Başkent Ankara'nın ve Çankaya'nın Cumhuriyet Dönemi tarihi ve kültürel mirası belirleyici olmuştur. Uzun bir süredir, Tarihi Kentler Birliği çalışmalarına katkı ve katılım sağlıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde de 'Çankaya Tarihi Kentler Projesi'ni yeni bakış açısı ile ele almaya başladık ve çalışmaların katılımcı bir yöntemle sürdürülmesi için Dış ilişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde 'Tarihi Kentler Birliği Proje Ofisi'ni oluşturduk. 'Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor' temalı çalıştayımız bu ofisin ürettiği ve alanında hepsi birbirinden değerli 40 ismin katılımıyla gerçekleşecek" diye konuştu.
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