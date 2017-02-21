21.02.2017 11:32:14

Çankaya'nın halk projesine büyük ödül

Çankaya Belediyesi, süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı proje alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü kabul edilen 'Plant Ödülleri'nde, 'Uygulanmış Proje' dalında ödüle layık görüldü.

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Çankaya Belediyesi, süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı proje alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü kabul edilen 'Plant Ödülleri'nde, 'Uygulanmış Proje' dalında ödüle layık görüldü.Çankaya Belediyesi, süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı alanında öncü dergilerden Plant dergisi tarafından iki senede bir düzenlenen ve sektörün prestijli ödülü olarak kabul edilen 'Plant Ödülleri 2015-2016'da Uygulama Projesi Ödülünü İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezinde düzenlenen törende aldı. Süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı sektöründe en iyilerin ödüllendirildiği törene siyasetçiler, belediye başkanları, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Dört dal ve 32 kategoriden oluşan Plant Ödülleri'nde, beşi akademisyen, dördü ise üretici ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan dokuz kişilik seçici kurul tarafından ödüle layık görülen Çankaya Belediyesinin ödülünü, Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç aldı."Halkımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz"Çankaya Belediyesinin hizmetleri, projeleri ve uygulamalarıyla ödüllere layık görülmesinin onur verici olduğunu ifade eden Başkan Alper Taşdelen, "Yaşamkent Mahallesi'nde halkımıza sorarak projelendirdiğimiz Yaşar Kemal Parkı ile Uygulanmış Proje Ödülü'nü almanın kıvancını yaşıyoruz. Halkımızın öncelikleri doğrultusunda yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz Projelerimizi halkımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Yaşar Kemal Parkı'nı da bu doğrultuda hazırlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bölgede yaşayan insanlarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın önceliklerini göz önünde bulundurarak yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.