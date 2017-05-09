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Çankaya'dan çifte açılış
10.05.2017 09:59:13

Çankaya'dan çifte açılış

Çankaya Belediyesi, törenle iki yeni parkın açılışını gerçekleştirdi. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde karşılıklı olarak yapımı tamamlanan 'Abdullah Baştürk' ve 'Nil' parkları bölge halkının hizmetine sunuldu.

Çankaya Belediyesi, törenle iki yeni parkın açılışını gerçekleştirdi. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde karşılıklı olarak yapımı tamamlanan "Abdullah Baştürk" ve "Nil" parkları bölge halkının hizmetine sunuldu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, parklardan kreşlere, kapalı pazar yerlerinden kültür merkezlerine ve Çankaya Evlerine kadar çok geniş bir yelpazede açılış ve temel atmaların devam ettiğini belirtti. Çankaya Belediyesinin tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşadığını ifade eden Taşdelen, açılışı yapılacak parklar hakkında bilgi verdi. "Abdullah Baştürk ömrünü emek ve sosyal demokrasi mücadelesine vermiş bir işçi önderidir. Bu mücadelesinde ağır bedeller ödedi. Bizler, hiçbir zaman ömrünü bu ülkenin hak, emek mücadelesine adamış insanları unutmayacağız. Çünkü aydınlık, bu mücadelelerden doğacak. Bu nedenle onun adını parkımızda yaşatacak olmanın onur ve gururunu duyuyorum" diyen Taşdelen, "Çankaya Abdullah Baştürk'ü yüreğinde yaşatacaktır, onun anısı önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Abdullah Baştürk'ün oğlu Bülent Baştürk ise yaptığı konuşmada, Abdullah Baştürk'ün onurlu, saygın ve ulaşılması gereken doğrular için savaşma ve mücadele etme azmini de bıraktığını belirterek, "Ne mutlu ki böyle bir emek kahramanının oğluyum. Ailemiz için gurur kaynağı olan babamı hiçbir zaman unutmayan ve onun ismini taşıyan parkımızı bizlere kazandıran Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'e ve emeği geçenlere ailemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Abdullah Baştürk, Türkiye işçi sınıfının ve dünya emek hareketinin lideri olan bir kişidir"

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Ben de çok duyguluyum ve mutluyum. Böyle güzel bir parkın adının Abdullah Baştürk olması bize gurur veriyor. Abdullah Baştürk, Türkiye işçi sınıfının ve dünya emek hareketinin lideri olan bir kişidir" dedi.

Beko, birçok belediyenin yaptığının aksine çok değerli ve güzel bir arazinin ranta kurban edilmeyerek halkın kullanımına uygun bir parka dönüştüren Alper Taşdelen'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı olarak yapılan 4 bin 557 metrekarelik "Abdullah Baştürk" ve 2 bin 852 metrekarelik "Nil" parklarının açılışı yapıldı.

Bölgenin yeni yaşam alanı Abdullah Baştürk Parkı

Abdullah Baştürk'ün adının verildiği yeni park, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2861. Cadde ile 2873. Sokak kesişiminde yer alıyor. Toplam alanı 4 bin 557 metrekare olan park, bölgeye 2 bin metrekare yeşil alan kazandırdı. Koşu yolu, fitness alanı, 2 adet basketbol sahası ve voleybol sahası ile spor olanaklarını ön plana çıkaran park, oturma grupları ve yeşil doğasıyla bölge halkının yeni yaşam alanı oldu.

Nil Park bitkisel dokusuyla dikkat çekiyor

Abdullah Baştürk Parkı ile aynı anda açılan Nil Park ise yeşil dokusu ve çocuklara uygun oyun alanları ile dikkat çekiyor. 2 bin 852 metrekare toplam alana sahip olan park, bölgeye bin 700 metrekare yeşil alan kazandırıyor. Parkta yapraklı ve ibreli bitkiler ile çalılardan oluşan 5 bin 137 bitkinin yanı sıra çocuk oyun alanı ve kum havuzu da bulunuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliği yaptığı törene, Abdullah Baştürk'ün ailesi, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve sendika yöneticileri ile işçiler ve vatandaşlar katıldı.
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