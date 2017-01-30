30.01.2017 12:59:45

Çankaya Belediyesi emekçilerini unutmuyor

Çankayalı emekçiler, geleneksel hale gelen 'Ayın Personeli' uygulamasında teşekkür belgelerini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in elinden aldılar.

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Çankayalı emekçiler, geleneksel hale gelen 'Ayın Personeli' uygulamasında teşekkür belgelerini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in elinden aldılar.Törende ayrıca belediyeye uzun yıllar hizmet verip emekliye ayrılan sekiz personele de hizmet ve teşekkür plaketi takdim edildi. Çalışanları makamında ağırlayan Taşdelen, "Hepimiz taşın altına elimizi koyduk, fedakarca çalışıp güzel işlere birlikte imza atıyoruz. Emekleriniz için teşekkür ederim" dedi.Çankaya Belediyesinde, artık geleneksel hale gelen 'Ayın Personeli' uygulaması, bu ay 8 personeli ve tüm kademelerdeki yöneticileri, Taşdelen'in makamında bir araya getirdi. Törende ayrıca, Çankaya Belediyesine uzun yıllar özveriyle hizmet edip emekliye ayrılmış 8 personele de hizmet ve teşekkür plaketi sunuldu. Personelin motivasyonunu artırmak, çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla başlatılan uygulamanın tüm çalışanları kapsadığını belirten Taşdelen, "Başkanından çalışanına hepimiz elimizi taşın altına koyup fedakarca çalışıp güzel işlere birlikte imza atıyoruz. Gurur duyulacak bir belediye yarattığınız için hepinize, emekleriniz için teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.Çalışma yaşamları boyunca belediyeye ve halka hizmet veren emekli personele de özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Taşdelen, "Emekliliğin keyfini sağlıkla, mutlulukla ve sevdiklerinizle birlikte çıkarmanızı dilerim. Şahsım ve belediyemiz adına sizlere çalışma hayatınızda gösterdiğiniz özveri için tekrar teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı."Takdir edilmek önemli"Ayın personeli ödülüne bu ay, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden Mustafa Kasapoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Tolga Turgut ve Yılmaz Gündüz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden Sevilay Karahan, İşletme Müdürlüğü'nden Elif Çakır, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden Halil Ünal, Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nden Naime Ataç ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Seçil Karaca layık görüldü.Taşdelen'in teşekkür belgelerini takdim etmek için personeli davet ettiği sırada yöneticiler de çalışanlarının ödül alma gerekçesini sunarak, her bir personelin yönetici, personel ve vatandaşlar tarafından da takdir edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptılar. Çankaya Belediyesinde uzun yıllar hizmet veren ve emekli olan Zabıta Müdürlüğü çalışanı Ali Pirhan, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Erol Özçınar, Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Hasan Karadoğan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanı Hasan Yağız ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Zekeriya Doğan, Hüseyin Kara, Halil Dede ve Şenay Yalman da plaketlerini Taşdelen'den aldılar.