17.07.2017 12:50:03

Canikli: İşsizlik düşmeye devam edecek

İşsizliğin nisanda %10.5'e gerilemesini yorumlayan Başbakan Yardımcısı Canikli, 'İşsizlik düşmeye devam edecek' dedi.

İşsizlik oranı, ocak ayında yüzde 13 ile zirve yapmasının ardından yönünü aşağı çevirdi. İşsizlik nisan ayında yüzde 10.5'e indi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, işsizliğin düşmeye devam edeceğini söyledi.

Canikli yaptığı açıklamada, "Ekonomimizin güçlü büyüme performansı istihdam üreten bir büyümedir. İşsizlik düşmeye devam edecek" dedi.