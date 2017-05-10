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Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı
10.05.2017 23:37:55

Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'FETÖ ile mücadele kapsamında 2 tane AYM üyesi, 131 tane Yargıtay üyesi, 43 tane Danıştay üyesi, 5 tane HSYK üyesi, 2 tane orgeneral, 10 tane korgeneral, 6 tane tümgeneral, 148 tane tuğgeneral, 24 tane vali, 101 tane vali yardımcısı, 115 kaymakam, 712 profesör, 837 doçent, bin 356 yardımcı doçent, 1 müsteşar, 4 müsteşar yardımcısı, 2 kurum başkan yardımcısı, 2 kurum başkanı, 8 üst kurul üyesi, 8 genel müdür, 188 daire başkanı uzaklaştırıldı ve ihraç edildi'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "FETÖ ile mücadele kapsamında 2 tane AYM üyesi, 131 tane Yargıtay üyesi, 43 tane Danıştay üyesi, 5 tane HSYK üyesi, 2 tane orgeneral, 10 tane korgeneral, 6 tane tümgeneral, 148 tane tuğgeneral, 24 tane vali, 101 tane vali yardımcısı, 115 kaymakam, 712 profesör, 837 doçent, bin 356 yardımcı doçent, 1 müsteşar, 4 müsteşar yardımcısı, 2 kurum başkan yardımcısı, 2 kurum başkanı, 8 üst kurul üyesi, 8 genel müdür, 188 daire başkanı uzaklaştırıldı ve ihraç edildi" dedi.

TGRT Haber televizyonunda "Neler Oluyor" programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber televizyonu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ile İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol'un sorularına cevap veren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, şu ana kadar ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılanların pozisyonları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"2 AYM üyesi, 131 Yargıtay üyesi, 43 tane Danıştay üyesi"

"FETÖ ile mücadelede alt tabakadaki memurlarla uğraşılıyor, üst tabakadaki yönetici kadrosuna bakılmıyor" eleştirilerine cevap veren Nurettin Canikli, bu algının doğru olmadığını, birilerinin kamuoyuna bu algıyı pompalamaya çalıştığını kaydetti. İhraç edilenlerin pozisyonlarına yönelik bilgiyi ilk kez açıklayan Nurettin Canikli, "Yargı mensuplarından başlayalım, şu ana kadar 3 bin 821 ihraç olmuş yargıda, görevden uzaklaştırma 558. Bunların 2 tanesi AYM üyesi, yargının en üst elemanı. 122 tane, açığa alınanlarla beraber 131 tane Yargıtay üyesi, 43 tane Danıştay üyesi, 5 tane HSYK üyesi, 2 bin 306 hakim, açığa alınanlarla beraber 2 bin 522 hakim, bin 183 savcı, 474 askeri hakim, 15 tane askeri Yargıtay. Tamamı bunların en üst yargı mensubu" dedi.

"2 orgeneral, 10 korgeneral, 6 tümgeneral, 148 tuğgeneral"

Diğer üst kadrolarla ilgili bilgileri de paylaşan Nurettin Canikli, "TSK; 2 tane orgeneral, 10 tane korgeneral, 6 tane tümgeneral, 148 tane tuğgeneral, hem açığa alınma hem ihraç, 11 tane de diğer rütbeli generaller. Rütbeli subay bin 882, subay 6 bin 563, astsubay bin 589. Emniyet; emniyet müdürü dahil rütbeli ihraç edilen toplam emniyet mensubu sayısı 8 bin 356. Hepsi rütbeli, emniyet müdüründen üst seviye. Rütbesiz 12 bin 114. Açığa alınanlarla beraber rütbeliler 10 bin 294, rütbesizler 26 bin 704, 12 bin ihraç, diğerleri açıkta. Mülki idare amiri; 24 tane vali, 101 tane vali yardımcısı, 115 kaymakam, bunlar ihraç. Üniversiteler; 712 profesör, bunların içinde rektör, dekan olan var. 837 doçent, bin 356 yardımcı doçent. 1 Müsteşar, 4 müsteşar yardımcısı, 2 kurum başkan yardımcısı, 2 kurum başkanı, 8 üst kurul üyesi, 8 genel müdür, 188 daire başkanı, açığa alınanlarla beraber 230 tane daire başkanı. 122 müşavir. Kariyer ve taşra uzamanı 2 bin 647, müfettiş bin 635, müdür 925. Neredeyse memurların sayısına yakın sayı söz konusu. Taşradan örnek vereyim, 22 bölge müdürü, 15 bölge müdür yardımcısı, 62 tane il müdürü, 54 il müdür yardımcısı, 45 ilçe müdürü. Şu sayılara baktığınızda operasyonun önemli bir bölümünün kesinlikle üst yönetim üzerinden gidildiği görülür. Şu rakamlar karşısında yukarı ile mücadele edilmiyor, aşağı ile mücadele ediliyor hükmü verilebilir?" şeklinde konuştu.

"ByLock kullanan aktif milletvekili ve bakan yok"

"Bizim şuanda elimizde aktif milletvekilleri ve bakanlarla ilgili ByLock kullandığına dair hiçbir somut bilgi yok. Ya da ByLock kullanan bakan ya da milletvekili yok" açıklamasında bulunan Canikli, Kılıçdaroğlu'nun bazı milletvekillerinin ByLock kullandığı yönündeki iddiasına da değindi. Canikli, "Bakın böyle bir şey varsa bize bilgi belge geldiğinde gereğini yapıyoruz. Bu mücadelede beyanlar üzerinden yola çıkarak işlem gerçekleştirmedik. Somutlaştırılmadığı zaman başka amaçlarla kamuoyu ile paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Canikli, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine bu konuda bir bilgi vermediğini belirtti.

"O örgüte mensup, gizli bırakılmış insanların olduğunu biliyoruz"

"FETÖ ile mücadelede alt tabakadaki memurlarla uğraşılıyor, üst tabakadaki yönetici kadrosuna bakılmıyor" eleştirilerine cevap veren Nurettin Canikli, FETÖ'nün kriptolar dışında büyük oranda temizlendiğini söyledi. Kriptolar olduğunu bildiklerini belirten Canikli, "Kriterlere takılmamış, iz bırakmamış. Ama biz biliyoruz ki, terör örgütünün çalışma yöntemlerinden bir tanesi, belli amaçlar için bazılarını özel olarak ayırmış, hiçbir şekilde bağlantısı yok, tırnak içinde söylüyorum, onları kendi açılarından tamamen temiz tutmuş, bunu biliyoruz. Zaman zaman ortaya çıkan belge ve bilgilerle bunların varlığını biliyoruz. Hiçbir izleri yok, o yapıyla ilgili olduğunu gösteren hiçbir belge, delil, bilgi yok. Buna rağmen o örgüte mensup, gizli bırakılmış insanların olduğunu biliyoruz. Her kurumda teorik olarak olması mümkündür. Şuana kadar finansal kaynak sağlayan kurumların tamamı kapatıldı, yaklaşık 4 bine yakın. Kamudan 110 bine lakın ihraç gerçekleştirildi, yargıda, iş aleminde tutuklu olanlar var. Mücadele bitmedi, devam edecek. Tamamen temizlenene kadar, kriptoların büyük oranda temizlenmesine kadar bu görev bitmeyecek" diye konuştu.
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