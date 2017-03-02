02.03.2017 19:37:09

Canik Belediyespor ligde kalmak için umutlu

Kulüp başkanı Bayrak: 'Yeni hocamız ve yeni transferlerle iyi hava yakaladık. İnşallah bu hava devam eder ve sezon sonunda ligde kalırız'

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor'da kulüp başkanı Ercan Bayrak, "Yeni hocamız ve yeni transferlerle iyi hava yakaladık. İnşallah bu hava devam eder ve sezon sonunda ligde kalırız." dedi.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MBK Doğuş Hastanesi galibiyetiyle düşme potasından uzaklaştıklarını belirtti.

Ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Bayrak, "Yeni hocamızla uzun bir aradan sonra galibiyetle tanıştık. Lige verilen bir haftalık arayı iyi değerlendireceğiz. Canik Belediyespor olarak gelecek sezon da bu ligde mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezon başında sıralamada ilk sekizde olmayı hedeflediklerini ancak çeşitli şanssızlıklar yaşadıklarını aktaran Bayrak, "Yeni hocamız ve yeni transferlerle iyi hava yakaladık. İnşallah bu hava devam eder ve sezon sonunda ligde kalırız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibi, ligin 20. haftasında 13 Mart Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.