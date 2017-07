13.07.2017 15:12:35

Caner Erkin'den Arda değerlendirmesi

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin, Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Arda Turan'ın milli takımı bırakması ile ilgili, ''Kendi tercihi, buna saygı duymak lazım'' dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı oyuncu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak, "Geçen sezon son dönemde antrenmana başlamıştık. Ağrılarım oldu. Şu an ağrılarım az seviyede. Zaman geçtikçe kendimi ben de iyi hissediyorum" diye konuştu.



Milli futbolcu, takımın yeni transferi Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin takıma katılması ile daha güçlü olacaklarını vurguladı. Caner, Brezilyalı futbolcu Marcelo'nun ayrıldığını hatırlatarak, yeni oyuncuların takıma dahil olabileceğini ifade etti.



"YİNE ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"



Caner Erkin, yeni sezonda iddialı olacaklarını dile getirerek, "Bu takım geçen sene şampiyon oldu. Hocanın kararları doğrultusunda takviyeler olabilir. Sonuçta aynı kadroyuz ve yine şampiyon olabiliriz. Takviye olursa bizim için daha iyi olur. Kadroda sıkıntı yok. Daha da kuvvetli olmalıyız. Hocanın da düşüncesi bu. Diğer takımlar aynı seviyede kalmıyor. Futbolcu kalitemizi üst seviyeye çekmemiz lazım. Bunun için de hoca gereken çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla daha da güçleniyoruz" açıklamasını yaptı.



"BURADA MUTLU OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Caner Erkin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymesinin hatırlatılması üzerine, "Benim elimde olan bir şey değildi. İlk Galatasaray sonra Fenerbahçe arasında da CSKA Moskova vardı. Daha sonra Inter'e gittim. Inter'de talihsiz bir olay yaşadım ama futbolda her şey var. Çok isteniyordum orayı ve burayı tercih ettiğim için çok mutluyum. Kafamda soru işareti yok. Burada mutlu olmaya devam edeceğim" diye konuştu.



"İYİ Kİ HOCAMA GÜVENMİŞİM"



Teknik Direktör Şenol Güneş'in sakatlığı döneminde kendisine temkinli davranması ile ilgili de konuşan Caner Erkin, "Tabii ki hak veriyorum çünkü çok zor ve kolay olmayan bir süreçti. Daha önce yaşamadım. Ben çok oynamak istedim. 2 ay uzak kaldığımda 3. ayda antrenmanlara başlamak istedim. Biraz sabırsızdım ve futbola dönmeyi istedim. İyi ki de hoca beni frenlemiş. Belki sakatlığım nüksedebilirdi. İyi ki hocama güvenmişim. Güzel bir şekilde futbola döndüm" değerlendirmesinde bulundu.



"ARDA'NIN TERCİHİNE SAYGI DUYMAK LAZIM"



Yıldız futbolcu Arda Turan'ın milli takımı bırakması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erkin, "Arda benim kardeşim, her şeyim. Kendi tercihi, buna saygı duymak lazım. Bütün Türk milletinin buna saygı duyması lazım. Senelerdir emek verdi ve hala Barcelona'da ülkemizi temsil ediyor. O öyle tercih etti. Talihsiz bir olay yaşandı. O farklı bir karakter. Tercihini yaptı. Herşey konuşuldu ve bitti" şeklinde konuştu.