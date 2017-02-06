06.02.2017 13:38:33

Çandır köyüne hizmet gidecek

AK Parti İl Genel Meclis üyesi Adnan Vural, Enez ilçesine bağlı Çandır köyü ile ilgili, 'Bir kişi bile olsa o köye hizmet gidecektir' dedi.

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AK Parti İl Genel Meclis üyesi Adnan Vural, Enez ilçesine bağlı Çandır köyü ile ilgili, "Bir kişi bile olsa o köye hizmet gidecektir" dedi.AK Parti İl Genel Meclis üyesi Adnan Vural, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı az kişinin yaşadığı Çandır köyüyle ilgili açıklama yaptı.Evlerinde çeşme suyu, okulu, camisi ve asfalt yolu olmayan 14 kişinin yaşadığı köy ilgili çıkan haberle ilgili açıklama yapan AK Parti İl Genel Meclis üyesi Adnan Vural, "Muhtarın hiçbir talebi olmamış. İl Özel İdaresi ve Enez Kaymakamlığına hiçbir talep olmamış. Yol ve şebeke suyu için. O köyde benim bildiğim bir hane yaşıyor. Köyde 6 kişi yaşıyor devamlı. Köyde hayvancılık yapılıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Neden yol ve şebeke suları yok araştırma yapıyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bir kişi bile olsa o köye hizmet gidecektir. Gönülleri rahat olsun" dedi.Edirne'nin en güneyinde Yunanistan sınırında bulunan Çandır köyünde 14 kişi yaşıyor. 11 seçmeni bulunan Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Öztürk, köyün tarihinde asfalt yol ve çeşme suyuyla hiç tanışmadığını, sadece kendi evinin bahçesinde bir çeşme bulunduğunu, onun da çalışmadığını söyledi. Yıllar önce çeşmeye su getirme çalışmaları yapıldığını fakat başarısız olduğunu söyleyen köylüler ise, evlerinde çeşme olmaması sebebiyle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve şofben de kullanamadıklarını dile getirmişlerdi.