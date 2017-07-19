19.07.2017 20:56:39

Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı

Mescid-i Aksa’ya yönelik namaz yasağı ile alakalı açıklama yapan Canbolat, İsrail’deki Dürzi topluluğunu askerlik yapmamaları konusunda uyardı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Lübnan'daki Dürzi cemaatinin en tanınan lideri Velid Canbolat, Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan olaylarla alakalı Filistin halkını desteklediğini söyledi. Canbolat ayrıca İsrail'deki Dürzi topluluğunu askerlik yapmamaları konusunda da uyardı.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre Canbolat, twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kudüs'te İsrail askerlerini öldüren kahraman mücahitleri selamlıyoruz. Ve bütün özgür Dürzileri İsrail ordusunda askerliğe muhalefet etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.