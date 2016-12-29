29.12.2016 09:12:04

Canberk Ersan, Kızılcabölük'e kiralandı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydnspor 1923'ün genç forvet oyuncularından Canberk Ersan, 3. Lig Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydnspor 1923'ün genç forvet oyuncularından Canberk Ersan, 3. Lig Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.Aydınspor 1923'ün alt yapısından yetişen ve 2 sezondur A takımda yer alan genç forvet Canberk Ersan, ligin 2. yarısında Kızılcabölükspor formasını terletecek. Efe'de Nezir Özer, Tahir Babaoğlu ve Haluk Türkeri gibi isimlerinden arkasında formasını giyemeyen 19 yaşındaki oyuncu 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Kızılcabölükspor'a kiralık olarak gönderildi. Canberk, yeni takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayı 10 lig 5 kupa mücadelesinde terletirken 2 kritik gole imzasını attı. Bu sezon sadece kupada Ümraniyespor karşılaşmasında oynayan genç golcü ikinci yarıda Sarı Kırmızılılar için goller atmak istediği söyledi."Gelişimim İçin Kızılcabölük'ü Tercih Ettim"Futbolculuk kariyerindeki ilk transferini gerçekleştiren Canberk, "Bugüne kadar hem alt yapıda hem de A takımda gelişimimde katkısı olan antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. Gelişimim için Kızılcabölükspor'u tercih ettim. Sarı Kırmızılı takımla hedefimiz tabi ki üst sıralar olacak. Yeni takımımda başarılı olmak en büyük hedefim. Formamın hakkını vermek istiyorum. Tabi ki bir yandan da kendimi geliştirmek istiyorum. Takımımızın da hedefleri doğrultusunda ligin ikinci yarısında Denizli'de ter dökeceğim. Sonrasında ise hedefim Aydınspor 1923'e dönerek yeniden siyah beyazlı formayı giymek" ifadelerini kullandı.