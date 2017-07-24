24.07.2017 12:19:42

Canan Karatay 'patates kızartması' konusunda uyardı!

Profesör Canan Karatay, anne ve babaları, çocukların en sevdiği yiyeceklerden biri olan 'patates kızartması' konusunda uyardı. Karatay, çocuk ya da yetişkin kimsenin patates kızarması yememesi gerektiğini söyledi.

Star Haber'e konuşan İç hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, anne babalara seslenerek, çocuklarına patates kızartması yedirmemeleri konusunda uyardı.

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. Kızardığı zaman trans yağlar meydana geliyor bu bir. Bir de ketçap bağımlılık yapıyor. Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. Ama kızartma kesinlikle olmaz."

Patatesi sağlıklı yemenin mümkün olduğunu anlatan Karatay, "Bizim patates salatımız vardır. Haşlanıp yapılabilir buğulama yapılabilir. Ama kızartıp üstüne de ketçap döküp yerseniz o tehlikeli" dedi.

Karatay, içindeki yüksek miktardaki gluten ve nişastaya dikkat çekerek, şeker hastaları ve gluten hassasiyeti bulunanların patates tüketmemesi gerektiğini kaydetti.