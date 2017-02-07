07.02.2017 18:32:05

Çanakkale'yi rahatlatan haber

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında devam eden deprem hareketliliğiyle ilgili bilgi verdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında devam eden deprem hareketliliğiyle ilgili, "Bundan daha büyük depremlerin olasılığı çok çok düşük. Çok büyük sürpriz olur" dedi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Süha Özden, Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de incelemelerde bulundu. Bu bölgede 15 Ocak'ta başlayan bir sismik etkinliğin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özden, "Ege Denizi içerisinde ve Biga yarımadası içerisinde devam eden fay silsilelerinin burada da bir uzantısını görüyoruz. Bu faylar büyüklükleri 6'ya kadar depremler ulaşabilen faylar. Daha Kuzey'e geçtiğiniz zaman Saros'ta, Ganos'ta, Bozcaada açıklarında veya Gökçeada açıklarında ise daha büyük depremleri görebiliyoruz. Her zaman daha büyük, 7'ye yakın depremler üretebiliyor. Bunun da temel nedeni Kuzey'de yanal kayma hızının daha yüksek olması. Güney'e geldikçe, Ege açılma sistemine yaklaştıkça, bu yanal kayma hızının düşmesi, onun yerine de düşey atımlı fayların almasıdır. Bulunduğumuz bu noktada depreme kaynaklık eden fay sisteminin de yapılan deprem odaklı mekanizması çözümlerine bakacak olursak ki, birçok merkez bu çözümlemeleri yaptı. Normal faylanmaya yakın, çok küçük ölçekli doğrultu atım bileşeni olan normal faylar olarak tanımlanır. Kısa bir segment, tuzla segmenti olarak tanımlayabileceğimiz bir segment. Bu segment üzerinde gelişen bir deprem olarak karşımıza çıkmıştır" dedi.



Deprem hareketliliğinin bir kaç gün sürebileceğini söyleyen Özden, "Depremlerle ilgili tahmin yapmak oldukça zor. Bunu tüm dünyada tahmin etmek zor. Ama görünen şu ki, 6'ya yakın, 5 gibi depremler bu bölgenin en büyük depremleri gibi gözüküyor. Bunun olasılığı yüksek. Bundan daha büyük depremlerin olasılığı çok çok düşük. Çok büyük sürpriz olur. Dolayısıyla 5'lik depremleri de zaten doğası gereği şuanda yaşıyoruz. Belki birkaç gün içinde sonlanacak. Belki daha büyük depremlerden daha küçük artçı depremlere geçeceğiz. Etkinlik yanılmıyorsam, düşecek gibi gözüküyor" diye konuştu.



Öte yandan, bölgede ardı ardına yaşanan sarsıntılar, depremin merkez üssü Gülpınar köyündeki balıkçı barınağında çatlaklara neden oldu.

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