06.05.2017 12:03:58

Çanakkale'ye ziyaretçi akını

Çanakkale'de şehitlik ve savaş alanlarının bulunduğu Gelibolu Yarımadası'na Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi turlarla gelmeye devam ediyor.

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Çanakkale'de şehitlik ve savaş alanlarının bulunduğu Gelibolu Yarımadası'na Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi turlarla gelmeye devam ediyor.18 Mart'ta gerçekleşen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü törenleri sonrası başlayan Gelibolu Yarımadası ziyaretleri akın akın sürüyor. Çanakkale'ye gelen ziyaretçilerin bulunduğu otobüsler, feribot geçişleri için şehir içinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bugün de sabahın ilk ışıklarından itibaren deniz yoluyla Gelibolu Yarımadası'na geçmek isteyen yüzlerce tur otobüsü, şehir iskelesinden Demircioğlu Caddesi'ne çift şerit halinde uzanan kuyruklar oluşturdu. Yollarda görev alan trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etti.Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasında toplam 7 feribotun saatsiz olarak sefer yaptığını bildirdi.