06.02.2017 08:18:48

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı:

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık ilçesi açıklarında saat 06.51'de meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığını, bazı köylerde boş olan bazı evlerin çatılarında hasar olabileceğini açıkladı.

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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık ilçesi açıklarında saat 06.51'de meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığını, bazı köylerde boş olan bazı evlerin çatılarında hasar olabileceğini açıkladı.Vali Orhan Tavlı, depremin ilk anlarından itibaren AFAD ve UMKE ekiplerinin seferber edildiğini hatırlatarak, "Ayvacık Kaymakamımız ve ekipler gerekli araştırmaları yapıyorlar. Çok şükür can ve mal kaybı gözükmüyor. Bazı köylerde boş olan evlerin daha önce kar ve yağmurdan dolayı etkilenen çatılarında hasarlar olabilir. Arkadaşlarımız o köylere de ulaşmaya çalışıyor" dedi.Öte yandan İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ayvacık'a 50 kilometre mesafedeki Yukarıköy ve Çanköy'de bazı evlerde hasarlar olduğu öğrenildi.