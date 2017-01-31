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Çanakkale köprüsünde hedef 2023
31.01.2017 16:28:44

Çanakkale köprüsünde hedef 2023

Çanakkale 1915 Köprüsü için en düşük teklifi veren konsorsiyumdan LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale'ye geldi. Özdemir, ihalede henüz karar verilmediğini, karar verildikten sonra çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Çanakkale 1915 Köprüsü için en düşük teklifi veren konsorsiyumdan LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale'ye geldi. Özdemir, ihalede henüz karar verilmediğini, karar verildikten sonra çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

CLK Uludağ Elektrik'in yetkili işlem merkezi (YİM) açılışı için Çanakkale'ye gelen LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale 1915 Köprüsü ihalesi hakkında bilgiler verdi. İhalede aşamasının sürdüğünü hatırlatan Nihat Özdemir, "En düşük teklif bizim. Ama şu an karar verilmedi. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yapılacak hesaplamalar sonunda devletimiz en uygun kararı verecektir. Onu bekliyoruz. Olursa elimizden gelen şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Uzun zamandan beri bu projeye çalıştık. Teklifimizi verdik. İyi de bir teklif verdiğimizi düşünüyorum. Ülkemizin hayrına, vatandaşımızın, milletimizin hayrına bir teklif verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah Allah hayırlısını nasip eder" dedi.

"En büyük projeleri Türkiye Cumhuriyeti yapıyor"

Açılış için 2023 tarihi verildiği ile ilgili bir soruya ise Özdemir, "Bütün hedefimiz 2023'ten önce açmaktır. Dünyanın en uzun köprüsü olacak. 2023 metre açıklığı var. Türkiye'ye de bu yakışır. En yüksek barajı yapıyor, en uzun bölünmüş yolları yaptı, otoyolları yaptı. Denizin altından iki defa geçtik, üçüncüye geçeceğiz. Hem demir yolunu geçirdik, hem kara yolunu geçirdik. Şimdi de hem demir yolu, hem kara yolu geçiren projelerin peşinde devletimiz. Dünyanın en çok sayılan projeleri bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmaktadır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir köprü olur. Atalarımıza, dedelerimize, şehitlerimize yakışan bir köprü olacak. Kim yaparsa ülkemize hayırlı olsun inşallah" cevabını verdi.

Özdemir, 18 Mart tarihinde temel atılıp atılmayacağıyla alakalı olarak ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Başbakanımızın bu konuda açıklamaları var. Sayın Ulaştırma Bakanımızın açıklaması var. Hayırlı uğurlu olacak inşallah" dedi.

CLK Uludağ Elektrik, KEPEZ YİM'i hizmete açtı

CLK Uludağ Elektrik, ilk yetkili işlem merkezini (YİM) Çanakkale Kepez'de Nihat Özdemir'in katıldığı törenle hizmete açtı. CLK Uludağ Elektrik müşterileri herhangi bir bedel ödemeden YİM'de tahsilat başta olmak üzere abonelik, indirimli elektrik satışı, avantajlı tarifeler fatura ödeme gibi birçok işlem yapılabiliyor. Açılışta konuşan LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Müşterilerimize hizmetlerimizi evlerine en yakın noktaya götürmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı bu yönde yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Çanakkale Merkez, Ezine, Ayvacık, Çan, Gelibolu ve Lapseki'de de YİM'lerimizi müşterilerimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Ali Erman Aytac da müşteri memnuniyetini önemsediklerini belirterek, YİM'lerle müşterilerine daha kısa işlem süreleri ile bekleme sürelerini ortadan kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Çanakkale'de 13, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale olmak üzere bölgemizde 70'in üzerinde müşteri işlem merkezi (MİM) var. Hizmet alanımızı şimdi de YİM'lerle daha da genişletiyoruz. İlk yetkili işlem merkezinin açılışını ise Çanakkale Kepez'de gerçekleştiriyoruz. Böylece müşterilerimiz daha konforlu ve ferah mekanlarda hizmet alacak" dedi.

Aytac, YİM'ler aracılığıyla tüketicilerin, EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği serbest tüketici limiti olan yıllık 2400 kWh ve üzerinde (aylık 81 TL üzeri) elektrik tüketen serbest tüketiciler için CLK Uludağ Elektrik tarafından uygulanan "Yuvam Güvende" kampanyasından ve indirimli elektrik avantajlı tarifelerinden (konut, iş yeri ve sanayi) yararlanabileceklerini dile getirdi. Aytac , müşterilerin YİM'den gerçekleştirilebilecek tüm işlemleri CLK Uludağ Elektrik resmi web sitesi clkuludag.com.tr sayfası üzerindeki online işlem merkezi online.clkuludag.com.tr adresinden de yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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