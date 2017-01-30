30.01.2017 13:11:01

Çanakkale İŞKUR'dan Ayvacık'ta tarım kursu

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ayvacık Halk Eğitim Merkezi ve Gıda tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü işbirliği ile 23-26 Ocak 2017 tarihleri arasında 4 gün süre ile 25 kursiyerinin katılımı ile 'Zeytin Ağacı Budama Kursu' düzenlendi.

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Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ayvacık Halk Eğitim Merkezi ve Gıda tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü işbirliği ile 23-26 Ocak 2017 tarihleri arasında 4 gün süre ile 25 kursiyerinin katılımı ile 'Zeytin Ağacı Budama Kursu' düzenlendi.Kurs süresince, Zeytin Yetiştiriciliği, Aşı Metotları, Zeytinde Bakım ve Gübreleme, Zeytin Çeşitleri, Zeytinde Budama, Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Zeytincilikte mekanik hasat yöntemleri konularında çiftçilere eğitim verildi. Kursu İş ve Meslek Danışmanları Erkan Batur Kayhan ve Bülent Ezer ziyaret etti. Kursiyerlere İŞKUR faaliyetleri hakkında bilgiler veren İş ve Meslek Danışmanları Erkan Batur Kayhan, İŞKUR'un tarım ve hayvancılığa desteklemeye yönelik mesleki eğitim kursları düzenlemeye devam edeceğini belirtti.