21.02.2017 17:41:17

Çanakkale Gazisinin oğlu ayakta alkışlandı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksek Okulunda Çanakkale konulu konferans düzenlendi.

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Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksek Okulunda Çanakkale konulu konferans düzenlendi.110 yaşında vefat eden en yaşlı Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu emekli öğretmen Turgut Kaçmaz, gazi babasından kalan kıyafetleri giyerek, Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Çanakkale Zaferi konulu konferans verdi. Kaçmaz, konferansta, birçok vatan evladının, ülkenin bağımsızlığı için şehit olduğunu hatırlattı. Kaçmaz, "Biz Çanakkale'de Türk, Kürt, Alevi, Çerkez, Yörük, Türkmen, Arap, Laz, Çeçen, Arnavut'uyla omuz omuza vererek bir ölüm kalım savaşını kazandık. Gencinden yaşlısına, liseden fakülte talebesine kadar 'Bu vatan için canım feda olsun' diyerek Çanakkale'ye, buraya koştu. Vatan duygusu beyninde, millet sevgisi yüreğinde olan herkes, bu ülkenin her köşesinden Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Halep'ten, Şam'dan, Bursa'dan, Bosna Hersek'ten, Kastamonu'dan, Kudüs'ten vatan, millet ve bayrak için burada savaştı. Dedelerimizin temiz kanıyla sulanmış, buram buram bir destanın merkezidir burası" dedi.Konferansın ardından salondaki sergi katılımcılar tarafından gezdirilerek, sergi hakkında bilgiler verildi. Konferansın ardından katılımcılara Çanakkale'de şehitlerin bir öğünlük yemeği olan yağsız buğday çorbası ikram edildi