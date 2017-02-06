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06.02.2017 14:45:50
Çanakkale depremi Edirne'de de hissedildi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem Edirne'de de hissedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem Edirne'de de hissedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 13.58'de 5.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem Edirne kent merkezinde az da olsa hissedildi.
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