18.02.2017 13:22:25

Çanakkale'deki terör operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isterken yakalanan PKK üyesi olduğu öne sürülen S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çanakkale'nin Ayvacık sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isterken yakalanan PKK üyesi olduğu öne sürülen S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak istediği sırada yakalanan ve terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen Doğubeyazıt Belediyesi eski meclis üyelerinden S.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.