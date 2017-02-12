12.02.2017 18:34:17

Çanakkale'deki deprem sonrası Babakale'de toprak kayması

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesinde meydana gelen 5.3'lük son depremde Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Limanı yakınındaki dağda toprak kayması meydana geldi. O anlar amatör kameraya da yansıdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesinde meydana gelen 5.3'lük son depremde Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Limanı yakınındaki dağda toprak kayması meydana geldi. O anlar amatör kameraya da yansıdı.Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesi olan 5.3'lük deprem bölgede etkili oldu. Deprem bölgesine çok yakın olan Babakale Limanında dik bir yamaçta deprem sırasında toprak kayması oldu. Amatör bir vatandaşın kamerasına yansıyan o anlar dikkat çekti.Görüntüyü çeken Mümin Ezer isimli vatandaş, bir anlık korku sonrasında dağın göçtüğünü gördüğünü ve kayda girdiğini ifade etti.