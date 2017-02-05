06.02.2017 08:42:57

Çanakkale'deki deprem Bayırköy'de büyük hasara yol açtı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5,3 şiddetindeki deprem, Bayırköy'de çok sayıda evin yıkılmasına ve onlarca koyunun telef olmasına yol açtı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5,3 şiddetindeki deprem, Bayırköy'de çok sayıda evin yıkılmasına ve onlarca koyunun telef olmasına yol açtı.İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayırköy Muhtarı Mehmet Yahya Çavuş, 06.51 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarında evde hasar var, bazı evlerde küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatısı kaldı" dedi.Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de hasar meydana geldiği, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.