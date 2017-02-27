28.02.2017 08:32:11

Çanakkale'de yoğun sis

Sis nedeniyle boğaz hattındaki tüm feribot seferleri geçici olarak durduruldu

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sis nedeniyle boğaz hattındaki tüm feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki iptal edilen feribot seferlerinin sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden başlayacağını belirtti.

Öte yandan, şehir içinde de etkisini arttıran sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanmaması için özellikle ana arterler üzerinde görevli polis ekipleri tarafından önlem alındı.



