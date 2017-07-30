30.07.2017 20:16:16

Çanakkale'de yeni 'Hero' vakası! Ama bu sefer başka...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üzerinde 'Part Time Hero' yazılı tişört bulunan bir kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Hürriyet'in aktardığına göre Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyünde bir kişinin 'Hero' yazılı tişörtle dolaştığı ihbarını alan jandarma ekipleri, tahkikat başlattı.

Üniversite öğrencisi olan ve çalışmak için Şevketiye köyüne geldiği öğrenilen U.A., üzerinde 'Part time hero' (Yarı Zamanlı Kahraman) yazılı tişörtle görüldü.

U.A., Lapseki Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile tahkikat için gözaltına alındı.