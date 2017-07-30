SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Çanakkale'de yeni 'Hero' vakası! Ama bu sefer başka...
30.07.2017 20:16:16

Çanakkale'de yeni 'Hero' vakası! Ama bu sefer başka...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üzerinde 'Part Time Hero' yazılı tişört bulunan bir kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Hürriyet'in aktardığına göre Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyünde bir kişinin 'Hero' yazılı tişörtle dolaştığı ihbarını alan jandarma ekipleri, tahkikat başlattı.

Üniversite öğrencisi olan ve çalışmak için Şevketiye köyüne geldiği öğrenilen U.A., üzerinde 'Part time hero' (Yarı Zamanlı Kahraman) yazılı tişörtle görüldü.

U.A., Lapseki Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile tahkikat için gözaltına alındı.


    YORUM YAZ
İHA tespit etti, 1 PKK'lı öldürüldü
İHA tespit etti, 1 PKK'lı öldürüldü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
30.07.2017 21:24:38
Kayseri'de otomobilin tamponunda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
Kayseri'de otomobilin tamponunda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir aracın arka tamponuna zulalanmış 2 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
30.07.2017 18:32:52
Gaziantep kongresinde çoğunluk sağlanamadı
Gaziantep kongresinde çoğunluk sağlanamadı
Gaziantepspor'da iki adayın yarıştığı başkanlık seçimi kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 6 Ağustosa ertelendi.
30.07.2017 18:26:17
Eski erkek arkadaş dehşeti
Eski erkek arkadaş dehşeti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından pazar yerinde bıçaklanarak öldürüldü.
30.07.2017 18:19:36
Kaporta göçüğü en kolay nasıl düzeltilir?
Kaporta göçüğü en kolay nasıl düzeltilir?
İstanbul'da şiddetli dolu yağışı sonrası pek çok arabada hasar oluşurken sürücülerin en çok merak ettiği kaportadaki göçüklerin en kolay nasıl düzeltileceği. İşte kaporta ustasının uyguladığı pratik kaporta düzeltme tekniği...
30.07.2017 17:53:44
Kayseri'de kaldırımda yürürken otomobil çarptı
Kayseri'de kaldırımda yürürken otomobil çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımda yürüyen karı kocaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
30.07.2017 17:52:03
Kahramanmaraş'ta yük treni ile otomobil çarpıştı: Anne ve kızı öldü
Kahramanmaraş'ta yük treni ile otomobil çarpıştı: Anne ve kızı öldü
Kahramanmaraş'ta yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.
30.07.2017 17:51:16
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
HDP'nin eylemine hiçbir Diyarbakırlı katılmadı
HDP'nin eylemine hiçbir Diyarbakırlı katılmadı
Akın Öztürk'ün telefon konuşmaları ilk kez ortaya çıktı
Akın Öztürk'ün telefon konuşmaları ilk kez ortaya çıktı
Türkiye sınırında esrarengiz kuş!
Türkiye sınırında esrarengiz kuş!
Mülteci Kampına intihar saldırısı!
Mülteci Kampına intihar saldırısı!
Netenyahu'dan açıklama: Aksa önündeki dedektörleri neden kaldırdık?
Netenyahu'dan açıklama: Aksa önündeki dedektörleri neden kaldırdık?
İsrail Yenikapı'da protesto edildi!
İsrail Yenikapı'da protesto edildi!
'Yeditepe Huzur' uygulamasında 201 gözaltı!
'Yeditepe Huzur' uygulamasında 201 gözaltı!
Faraşin'de PKK'ya ağır darbe
Faraşin'de PKK'ya ağır darbe
Üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor
Üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor
Katar krizinin asıl nedeni ortaya çıktı: Laiklik..
Katar krizinin asıl nedeni ortaya çıktı: Laiklik..
Dünyaca ünlü yıldızın menajeri açıkladı: Anlaştık
Dünyaca ünlü yıldızın menajeri açıkladı: Anlaştık
Hakkari'de bir asker kaza kurşunu ile şehit oldu.
Hakkari'de bir asker kaza kurşunu ile şehit oldu.
SON YORUMLANANLAR
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Saadet Partisi'nden bir davet de Maduro'ya!
Saadet Partisi'nden bir davet de Maduro'ya!
İp üstünde yürüyen Kral: Abdullah
İp üstünde yürüyen Kral: Abdullah
Üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor
Üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor
Almanya neden geriyor?
Almanya neden geriyor?
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD’den PKK’ya 809 tır silah!
ABD’den PKK’ya 809 tır silah!
Basra'da sıcak temas! ABD helikopteri, İran gemisine yaklaştı!
Basra'da sıcak temas! ABD helikopteri, İran gemisine yaklaştı!
Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok
Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok
Tunus’ta 'tecavüz' kararı
Tunus’ta 'tecavüz' kararı
Trump, İç Güvenlik Bakanlığına Kelly'i atadı
Trump, İç Güvenlik Bakanlığına Kelly'i atadı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları