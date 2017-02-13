13.02.2017 16:51:17

Çanakkale'de yakalanan kılıç balığı Mudanya'da sergilendi

Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan 70 kiloluk kılıç balığı Bursa'nın Mudanya ilçesinde satışa sunuldu.

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Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan 70 kiloluk kılıç balığı Bursa'nın Mudanya ilçesinde satışa sunuldu.Çanakkale'de 2 gün önce balıkçı ağlarına kılıç balığı takıldı. Çanakkale'den Mudanya'ya getirilen balık tezgahta yerini aldı. 2 metre 10 santimetre boyunda ve 70 kilo olan kılıç balığı vatandaşların ilgisi gördü. Balığın kilosu ayıklanmadan 50, ayıklandıktan sonra ise 65 liraya satıldı. 50 kilo et çıkan balık kısa sürede tükendi.