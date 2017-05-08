08.05.2017 21:53:35
Edinilen bilgiye göre, Bayramiç ilçesinden Ezine istikametine giden İlhan Çengel'in kullandığı 17 AF 441 plakalı otomobil, Ezine Devlet Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Çengel olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bayramiç ilçesinden Ezine istikametine giden İlhan Çengel'in kullandığı 17 AF 441 plakalı otomobil, Ezine Devlet Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Çengel olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.