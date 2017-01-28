28.01.2017 19:43:12

Çanakkale'de terör propagandasına gözaltı

Çanakkale'de, sosyal medya hesabından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

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Çanakkale'de, sosyal medya hesabından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan bir kişi gözaltına alındı.Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan E.E. isimli şahsı gözaltına aldı. E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.