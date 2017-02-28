28.02.2017 23:13:07

Çanakkale'de sis etkisini artırdı

Çanakkale'de önceki gece başlayan sis etkisini yeniden artırdı. Sis nedeniyle boğaz hattındaki feribot seferleri durdu.

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Çanakkale'de önceki gece başlayan sis etkisini yeniden artırdı. Sis nedeniyle boğaz hattındaki feribot seferleri durdu.Pazartesi akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında feribot seferleri durmuş, gündüz ise sisin etkisini kaybetmesiyle seferler yeniden başlamıştı. Ancak sis akşam saatlerinde yeniden etkisini artırdı. Yoğun sis nedeniyle önce Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu, ardından da Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri durdu. Feribot seferlerinin durmasıyla iskelelerde araç kuyrukları oluştu. Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine de kapatıldı. Sisin etkisini yitirmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.