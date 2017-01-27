27.01.2017 22:55:56

Çanakkale'de silahla market soyan 3 kişi tutuklandı

Çanakkale'de bir marketti soyan ve polis ekiplerince yakalanan kar maskeli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Çanakkale'de bir marketti soyan ve polis ekiplerince yakalanan kar maskeli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Çanakkale Esenler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir market şubesini soyan 3 kişi, olaydan 2 saat sonra polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y. (18) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.3 zanlının, daha önce de aynı mahalledeki bir büfeden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.