07.02.2017 05:46:14

Çanakkale'de şiddetli deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli deprem meydana geldi.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli deprem meydana geldi.Sabah saat 05.24'de Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem korkuya neden oldu.