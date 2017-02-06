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07.02.2017 05:46:14
Çanakkale'de şiddetli deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli deprem meydana geldi.
Sabah saat 05.24'de Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem korkuya neden oldu.
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