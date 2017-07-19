19.07.2017 11:46:45

Çanakkale'de selin yaraları sarılıyor

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde ve Bayramiç ilçesi merkez ve Kutluoba köyünde sel felaketi yaşandı. Yaşanan sel felaketinin oluşturduğu tahribat günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı. Selin oluşturduğu tahribatın ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde ve Bayramiç ilçesi merkez ve Kutluoba köyünde sel felaketi yaşandı. Yaşanan sel felaketinden Gökçebayır köyünde 3, Bayramiç merkez ve Kutluoba köyünde yaklaşık 70'e yakın ev zarar gördü.

Bayramiç'te 6 küçükbaş hayvan telef oldu. Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde sağanak yağış nedeniyle yolda mahsur kalan 12 araç Çanakkale İl Afet Acil Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte selin oluşturduğu tahribat ortaya çıktı. Gökçebayır köyünde 3 ev sel sularından zarar gördü. Bir evin bodrum katında park halinde bulunan araç ise sel suları sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan bazı evlerin istinat duvarları yıkıldı. Köylüler evlerinin ve iş yerlerinin önünü temizlemeye başladı.



Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel İdaresine bağlı ekipler sel felaketinin yaşandığı Gökçebayır ile diğer su basan köylerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



Sel felaketinin yaşandığı Ezine ve Bayramiç ilçelerindeki köylerde bilançonun yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından açıklanacağı ifade edildi.