23.12.2016 12:30:16

Çanakkale'de 'nitelikli yağma' operasyonu

Çanakkale'de, 'nitelikli yağma' ve 'zorla senet imzalatma' iddiasıyla Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

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Çanakkale'de, 'nitelikli yağma' ve 'zorla senet imzalatma' iddiasıyla Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Biga ilçesinde, daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonda, 'nitelikli yağma' ve 'zorla senet imzalatma' suçlarına karıştıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.