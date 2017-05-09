09.05.2017 17:36:07

Çanakkale'de martı kurtarma operasyonu

Assos Antik Limanı'nda ayağına misina dolanması nedeniyle yamaç kayalıklarda sıkışan martıya, belediye ve AFAD ekipleri müdahale etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü Assos Antik Limanı'nda, ayağına misina dolaşması nedeniyle yamaç kayalıklarda sıkışan martıyı kurtarmak için belediye ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, ayağına misina ipi dolanan bir martı, Assos Antik Limanı'ndaki oteller bölgesinin üst kısmında yer alan yamaç kayalıklarda mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, Ayvacık Belediyesi ile Çanakkale AFAD ekiplerini bilgilendirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, can çekişen martıyı kurtarmak için seferber oldu. Kayalıklara tırmanan ekipler, martıya zor da olsa ulaştı.

Ayağındaki misinadan kurtarılan martının bir süre sonra öldüğünü gören ekipler büyük üzüntü yaşadı. Ölü martı, görevli ekiplerce gömülmek üzere götürüldü.