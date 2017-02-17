18.02.2017 10:15:34

Çanakkale'de martı besleme etkinliği

Çanakkale'de bir gıda firması öncülüğünde martıların bu aylarda aç kalacağı düşünülerek martı besleme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte firmanın ürünleri Kordon boyunda gezen vatandaşlara ücretsiz olarak verilerek martılara atıldı.

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Çanakkale'de bir gıda firması öncülüğünde martıların bu aylarda aç kalacağı düşünülerek martı besleme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte firmanın ürünleri Kordon boyunda gezen vatandaşlara ücretsiz olarak verilerek martılara atıldı.Çanakkale Kordon Boyunda bir gıda firması öncülüğünde martıları besleme etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte firmanın 72 paket ürünü Kordon Boyunda gezen vatandaşlara da ücretsiz olarak verilerek, martılara dağıtıldı. Firma sahibi Nihat Bilgin, "Bu aylarda martıların aç kaldığını düşünerek, 15-20 günde bir bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Buradaki restoranda otururken martıların atılan en ufak bir simide bile hep beraber koştuklarını görünce bende 15-20 günde bir firmamızın martılara bir şöleni olsun diye düşündüm. Konya çay gevreklerimiz var, o ürünleri bu arkadaşlara vererek doyurmaya çalışıyoruz. 72 paket ürün veriyoruz martılara" dedi.