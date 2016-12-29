29.12.2016 13:43:30

Çanakkale'de kar yağışı

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükkuyu rampaları trafiğe kapandı.

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Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükkuyu rampaları trafiğe kapandı.Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sınırlarındaki Nusratlı rampalarında buzlanma meydana geldi. Yüksek tonajlı araçların kontrolden çıkıp kaymaları üzerine trafikte aksamalar yaşanıyor. Çanakkale-İzmir karayolunun Aynalıçeşme mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekiplerince tıkanan yollarda kurtarma ve tuzlama çalışması başlatıldı.