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Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Çanakkale'de, polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü R.Ş., filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı.
Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Çanakkale'de, polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü R.Ş., filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı.
Bu şelalenin eşi ve benzeri yok
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale ziyaretçilerini bekliyor.
Bu sene kurbanlıklar cep yakacak
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının damızlık düve kesimine yasak getirmesinin ardından fiyatların yükseleceği endişesi satıcı ve alıcıyı düşündürmeye başladı.
Tek tekerlekli bisikletle Çin'i dolaştı
21 yaşındaki İngiliz asıllı Ed Pratt tek tekerlekli bisikletle Çin'de 3 bin 403 kilometre yol katetti.
18 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında
Ankara'da arızalanan tırın birden çalışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, tır şoförünün aniden çalışan aracı durdurabilmek için tırın önünde durduğu ve ezilme tehlikesi yaşadığı görüldü.
Hayat boyu biriktirdiklerini birkaç saat içinde kaybettiler
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Çukurca mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Hamdi Arslangiray ile 67 yaşındaki Hatice Arslangiray, iki katlı evlerinde elektrik kontağı sebebi ile çıkan yangında bir ömür boyu biriktirdikleri bütün varlıklarını kaybettiler. Kızlarının yanına yerleşen ve canları kurtardıkları için şükreden Arslangiray çifti, kendilerine uzanacak yardım elini özleme ve umutla bekliyorlar.
İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Küçükçekmece’de uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona Özel Harekat polisleri de katılırken, bir polis helikopteri de havadan destek verdi.
PKK, tır şoförünü böyle vurdu!
: Bir ay önce 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer’e, Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açıldı.
Mescid-i Aksa çağrısı: İsrail, Kudüs'ü başkent ilan ediyor!
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan ediyor olduğunu, bunun için Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları fazlalaştırdığını ve dünyadaki tepkileri ölçtüğünü belirterek, 'Bizim sessizliğimiz Mescid-i Aksa'nın yıkılması, Kudüs'ün kaybedilmesi, Filistinli çocukların öldürülmesi, Filistinli kadınların yerlerde sürüklenmesi demektir. Buna karşı koymak için Cuma günü tüm Türkiye'yi Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa için eylemlere davet ediyoruz' dedi.
Yağışlar Tunca ve Meriç 'in debilerini yükseltti
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal yağışlar olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar sonrası dip seviyelere gelen debiler yağışla birlikte yükselişe geçti.
Bu evden tam 40 kamyon çöp çıktı
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kötü kokular geldiği ihbarı alınan A.E.A'nın Tosmur Mahallesi'ndeki iki katlı evinden tam 40 kamyon çöp çıkardı.
Kabine değişikliği açıklandı
Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümette yapılan değişiklikleri açıkladı.
Eyüp’te hafriyat kamyonu ve İETT otobüsü çarpıştı
Eyüp’te içi yolcu dolu İETT otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2’si ağır toplam 12 kişi yaralandı.
Vatandaşlardan 'kaçak geçiş' isyanı
Adana'da, araçlarında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve kredisi bulunmasına rağmen Adana-Mersin otoyolunda kaçak geçiş cezası yiyen vatandaşlar isyan etti. Gişelerden geçen araçların neredeyse yarısından fazlasında sensörlerden kaçak geçiş alarmı çaldığı görüldü.
Sıra dışı olay güvenlik kamerasında
Eskişehir'de park halinde olan bir aracın üstüne atlayarak yürüyen kız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Sele kapılan 2 kişi ölümden döndü
İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış birçok noktada sele neden oldu. Eyüp’te sele kapılan iki vatandaş ölümün kıyısından döndü. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Beyoğlu'nda yaşanan kaza güvenlik kamerasında
Dün etkili olan sağanak yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Beyoğlu'nda yaşanan ve yürekleri ağızlara getiren kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Ümraniye'de kahvehaneye silahlı saldırı
Ümraniye'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kahraman köpek geyiği böyle kurtardı
Storm isimli kahraman köpek, boğulmak üzere olan bir geyiği fark etti ve suya atladı. Geyiği ağzıyla tutan Storm, onu kıyıya kadar yüzerek taşıdı ve bakın sonunda ne oldu...
İsrail, Kudüs Müftüsünü vurdu
İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği terör artarak devam ediyor. Filistin’in kanaat önderlerinden Kudüs Müftüsü ve Kudüs Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri, yatsı namazı esnasında Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında cemaate saldıran İsrail askerlerince plastik mermi ile yaralandı. Hamas liderlerinden İsmail Radvan, 'İşgalciler ateşle oynuyor. İşgal edilmiş Kudüs'te namaz kılanlara saldırmakla kendisine cehennem kapısını açıyor.' ifadelerini kullandı ayrıca 34 yaralının olduğu bildirildi
Gezi uçağı Baykal Gölü'ne çakıldı
Rusya’da bir gezi uçağının Baykal Gölü’ne çakıldığı anlar kameraya böyle yansıdı...
Belde merkezine inen ayı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde sokakta dolaşan ayı, bir kuruma ait güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Selden timsah yürüyüşü yaparak kurtulmaya çalıştılar
Sel sularında ıslanmamak için demir bariyerler üzerinde adeta timsah gibi yürümeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.
İşte 'yerli malı' kesin nişancı tüfeği!
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