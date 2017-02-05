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06.02.2017 07:24:57
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi.
Ege denizi açıklarında Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem çevreden de hissedildi.
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