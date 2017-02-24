24.02.2017 21:32:01

Çanakkale'de 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' paneli

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Prof. Dr. Süheyl Batum, Çanakkale Baro Başkanlığının düzenlediği 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konulu panele katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Prof. Dr. Süheyl Batum, Çanakkale Baro Başkanlığının düzenlediği 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konulu panele katıldı.Prof. Dr. Süheyl Batum, Dr. Semih Dikkatli ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Çanakkale Baro Başkanlığı tarafından Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konulu panele katıldı. Paneli, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, partililer ve çok sayıda vatandaş izledi. Panelin başında söz alan Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan'ın açılış konuşmasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, katılımcılara hitap etti.Prof. Dr. Feyzioğlu, "Türk milleti kendisine pazarlanmaya çalışılan bu anayasa değişikliği paketini kabul etmemiştir, etmeyecektir. Sahadaki veriler bu şekildedir. Bu ürünün içinde halk yoktur, şahsi bir talep vardır. Şahsi bir ihtiras vardır, şahsi ihtirasla diğer kefedeki üstün milli menfaat karşılaştırıldığında milletimiz ama o sebeple, ama bu sebeple hayır demesi için var olan onlarca sebepten biriyle inanınız 16 Nisan'da hayır diyecektir. Bu konuşma sizi rahatlatmak, rehavete düşürmek, buradan evinize mutlu göndermek için yapılan bir konuşma değildir. Türkiye'nin her yerinden topladığımız verilerle, aldığımız o havayla, dokunarak edindiğimiz, insanlarının gözünün içine bakarak edindiğimiz izlenimlerle aktardığımız bir bilgi bu. Elbette anket çalışmaları var. Bugün sandık olsa sonuç hayır kazanacak. Önümüzdeki 50 kadar günü en iyi şekilde değerlendirip aranın daha da açılmasını sağlamak zorundayız" dedi.