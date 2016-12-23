Çanakkale’de ada seferleri iptal

Kuzey Ege'de etkili fırtına dolayısıyla, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan saat 13.00 ve Kabatepe'den 15.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada'dan saat 10.00 -14.00 ve gece seferleri ile Geyikli'den saat 11.00-15.00 ve gece seferleri geçici durdurdu.
Yetkililer, Bozcaada'dan yapılması planlanan 17.00 seferinin saat 16.00'ya, Geyikli'den yapılması planlanan saat 18.00 seferinin ise saat 17.00'de yapılacağını duyurdu. Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.