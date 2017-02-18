18.02.2017 15:15:54

Çanakkale'de 65 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 65 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil güvenlik unsurları, Sivrici burnu açıklarından bir botun denize açıldığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen "SAGET-35" bot komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Bangladeş uyruklu 65 kişiyi yakaladı.

Buradan Küçükuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen 65 kişiye giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu.

İfadeleri alınan yabancı uyruklular işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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