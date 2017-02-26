26.02.2017 22:41:13

Çanakkale'de 60 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 kaçak yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Bademli köyü sahilinden şişme botla denize açılan kaçaklara operasyon düzenledi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Kongo, Eritre, Kamerun, Angola, Togo, Gana, Güney Afrika ve Mali uyruklu 60 kaçak, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Aynı botla Küçükkuyu'ya getirilen yabancı uyruklulara görevliler tarafından battaniye, giyecek ve yiyecek dağıtıldı.

Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından minibüslerle Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezine götürüldü.