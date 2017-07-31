31.07.2017 21:13:36

Çanakkale'de 60 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 60 kaçak göçmen yakalandı.



Sivrice Burnu mevkiinden lastik bot ile Midilli'ye gitmeye çalışan 60 kişilik kaçak göçmen grubuna TCSG 80 Bot Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Suriye, Kongo, Mali, Gana, Gambiya ve Nijerya uyruklu kaçak göçmenler, daha sonra Küçükkuyu açıklarına getirildi. TCSG 28 botu ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna taşınan kaçak göçmenler iki gün dağda bot beklediklerini aç ve susuz olduklarını söylediler. Göçmenlere burada IOM görevlileri ve askeri personel tarafından su yiyecek paketleri ve giysiler dağıtıldı. Göçmenler kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.





