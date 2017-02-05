06.02.2017 09:01:56

Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın haberine göre, Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.

Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yaptığı ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Bölgede incelemelerin sürdüğünü aktaran Tavlı, ''Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor. Ayvacık kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz depremin merkez üssü olan Ayvacık ilçemizde kontrol çalışmalarını sürdürüyorlar. Depremin bu şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun.'' diye konuştu.

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