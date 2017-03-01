01.03.2017 11:49:42

Çanakkale'de 18 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 18 mülteci yakalandı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 18 mülteci yakalandı.Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behramkale köyü Biber Deresi mevkiine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo, Myanmar ve Afganistan uyruklu 18 kaçağı yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklular minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yakalanan 18 kaçak işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.