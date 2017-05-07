08.05.2017 09:35:30
İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi göz altına alındı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Çanakkale'de 18 gözaltı
Çanakkale'de narkotik operasyonunda 18 kişi göz altına alındı.Çanakkale'de narkotik operasyonunda 18 kişi göz altına alındı.
İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi göz altına alındı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.