03.03.2017 05:35:52
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
Boğaz, görüş mesafesinin azalması üzerine her iki yönden transit gemi geçişlerine kapatıldıÇanakkale Boğazı'nda sisin etkisini artırması ve görüş mesafesinin azalması deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgedeki gemilerin kaptanlarına telsizden uyarıda bulunan Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı.
Yetkililer, sisin etkisini yitirmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.