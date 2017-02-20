20.02.2017 17:18:23

Çanakkale Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğüne Ali Güzel atandı

Çanakkale Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü görevini yürüten Murat Dereli'nin Ankara'ya tayininin çıkmasının ardından yerine aynı kurumda şube müdürü olarak görev yapan Ali Güzel atandı.

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Çanakkale Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü görevini yürüten Murat Dereli'nin Ankara'ya tayininin çıkmasının ardından yerine aynı kurumda şube müdürü olarak görev yapan Ali Güzel atandı.Görevi devralmasının ardından açıklama yapan Ali Güzel, yaklaşık 4 yıldır Çanakkale Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaptığını ve bunun bölgedeki medyayı tanıması açısından kendisi için bir avantaj olduğunu belirtti. Güzel, "Bu süre zarfında görev sorumluluk bölgemiz olan Çanakkale ve Balıkesir illerinde faaliyet gösteren medya kuruluşları ve basın mensuplarıyla yakın ilişki içerisinde bulunduk. Bundan sonrada mesai arkadaşlarımla birlikte aynı gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Kurumsal olarak yerel medyanın güçlendirilmesi ve basın mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli çalışmaların devam edeceğini belirten Güzel, "Görev sorumluluk bölgemizde bulunan medya kuruluşlarını tek tek ziyaret edip kendileriyle görüş alışverişinde bulunacağız. Basın mensuplarının mesleklerini daha rahat yapılabilmeleri için üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde memuriyete başlayan Ali Güzel, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Dairesi Başkanlığında memur, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında şef olarak görev yaptı. Ali Güzel, Ağustos 2013 yılından bu yana Çanakkale Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünde şube müdürlüğü görevinde bulundu.